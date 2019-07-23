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Сейм Литви залишив Саулюса Скверняліса на посаді прем’єра

Вівторок, 23 липня 2019, 13:07

Сейм Литви підтримав кандидатуру Саулюса Скверняліса на посаді прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

За те, щоб залишити Скверняліса на посаді прем’єра, проголосували 83 депутати Сейму, проти був один, ще 30 – утримались.

Після голосування в Сеймі прем'єр з президентом повинні будуть остаточно узгодити склад уряду.

У вівторок Скверняліс заявив, що в оновленому кабінеті точно зміняться як мінімум три міністри, портфелі яких були віддані партнерам по коаліції – транспорту, сільського господарства і внутрішніх справ.

Спочатку Скверняліс обіцяв, що після програних ним президентських виборів піде у відставку, проте потім передумав і вирішив залишитися на посаді.

На початку липня була створена нова правляча коаліція. Договір про співпрацю підписали Литовський союз селян і " зелених "(ЛСКЗ, "селяни"), Литовська соціал-демократична партія праці, Виборча акція поляків Литви - Союз християнських сімей і "Порядок і справедливість".

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