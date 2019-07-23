Сейм Литвы оставил Саулюса Сквернялиса в должности премьера

Сейм Литвы поддержал кандидатуру Саулюса Сквернялиса в должности премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

За то, чтобы оставить Сквернялиса на посту премьера, проголосовали 83 депутата Сейма, против был один, еще 30 - воздержались.

После голосования в Сейме премьер с президентом должны будут окончательно согласовать состав правительства.

Во вторник Сквернялис заявил, что в обновленном кабинете точно сменятся как минимум три министра, портфели которых были отданы партнерам по коалиции - транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел.

Сначала Сквернялис обещал, что после проигранных им президентских выборов уйдет в отставку, однако затем передумал и решил остаться в должности.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".