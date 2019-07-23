Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Винищувачі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь по російському літаку

У Британії у вівторок назвуть нового прем’єр-міністра

У ЄС розповіли, чого чекають від нової ВР, та порадили не оголошувати дострокові місцеві вибори

Посли G7 вважають вибори конкурентними






Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС

Вівторок, 23 липня 2019, 13:51

Уряд Молдови 23 липня затвердив підписання трьох угод про фінансування між Молдовою і Європейською комісією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як заявила прем'єр-міністр Майя Санду після засідання уряду, одна з прийнятих угод передбачає виділення Молдові допомоги для зміцнення верховенства права, підтримки механізмів боротьби з корупцією та реформування судової системи. Як заявила Санду, сума гранту становить 8,9 млн євро.

Читайте також
Молдова домовляється про можливу оренду ПСГ України - міністр

Друга угода, яку, за словами прем'єр-міністра, Молдова підпише найближчим часом з Європейською комісією, передбачає виділення 23,5 млн євро на підтримку органів місцевого самоврядування.

Крім того, як заявила Санду, Молдова отримає 10,7 млн ​​євро на реалізацію Угоди про асоціацію у соціальній сфері, положень щодо боротьби з насильством та гарантування гендерної рівноправності.

Як відомо, Європейський Союз після зміни влади у Молдові відновив фінансову допомогу країні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua