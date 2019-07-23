Правительство Молдовы утвердило подписание трех соглашений о финансировании с ЕС

Правительство Молдовы 23 июля утвердило подписание трех соглашений о финансировании между Молдовой и Европейской комиссией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как заявила премьер-министр Майя Санду после заседания правительства, одно из принятых соглашений предусматривает выделение Молдове помощи для укрепления верховенства права, поддержки механизмов борьбы с коррупцией и реформирование судебной системы. Как заявила Санду, сумма гранта составляет 8,9 млн евро.

Второе соглашение, которое, по словам премьер-министра, Молдова подпишет в ближайшее время с Европейской комиссией, предусматривает выделение 23,5 млн евро на поддержку органов местного самоуправления.

Кроме того, как заявила Санду, Молдова получит 10,7 млн евро на реализацию Соглашения об ассоциации в социальной сфере, положений по борьбе с насилием и обеспечения гендерного равноправия.

Как известно, Европейский Союз после смены власти в Молдове возобновил финансовую помощь стране.