В уряді Італії не згадали Марківа у повідомленні про розмову Конте з Зеленським

У повідомленні уряду Італії про телефонну розмову прем’єр-міністра Джузеппе Конте з президентом України Володимиром Зеленським немає згадки про те, що вони обговорили справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Привітавши із успіхом на парламентських виборах минулої неділі, президент Конте підтвердив підтримку Італією територіальної цілісності та суверенітету України у напрямку повного виконання Мінських угод. Президент Ради, зокрема, висловив вдячність за заяви президента Зеленського на користь відновлення діалогу, який міг би створити умови для вирішення конфлікту у східних регіонах України", - йдеться у повідомленні на сайті уряду.

"Що стосується двосторонніх відносин, прем'єр Конте і президент Зеленський висловили надію, що в найближчі місяці їм вдасться зміцнити торгово-економічне співробітництво між Римом і Києвом", - пише прес-служба італійського уряду.

Офісу президента України в середу після телефонної розмови повідомив, що Зеленський і Конте обговорили вирок нацгвардійцю Марківу, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.

Як повідомлялося, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Віталія Марківа.

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