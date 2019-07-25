В правительстве Италии не упомянули Маркива в сообщении о разговоре Конте с Зеленским

В сообщении правительства Италии о телефонном разговоре премьер-министра Джузеппе Конте с президентом Украины Владимиром Зеленским не упоминается о том, что они обсудили дело нацгвардейцв Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравив с успехом на парламентских выборах в минувшее воскресенье, президент Конте подтвердил поддержку Италией территориальной целостности и суверенитета Украины в направлении полного выполнения Минских соглашений. Президент Совета, в частности, выразил благодарность за заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для решения конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"Что касается двусторонних отношений, премьер Конте и президент Зеленский выразили надежду, что в ближайшие месяцы им удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом", - пишет пресс-служба итальянского правительства.

Офиса президента Украины в среду после телефонного разговора сообщил, что Зеленский и Конте обсудили приговор нацгвардейцу Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

Напомним, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.

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