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Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький - посол ЄС

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Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький - посол ЄС

П'ятниця, 26 липня 2019, 10:03

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не працює належним чином через її керівника Назара Холодницького.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає" - сказав посол.

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"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.

Посол також сказав, що в ЄС розраховують на те що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу з 5 вересня.

"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. В тому сенсі, що він почне працювати як годиться і як варто було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.

Детальніше читайте в публікації: "Посол Євросоюзу: Не хочу постійно говорити в Україні "корупція, корупція, корупція".

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