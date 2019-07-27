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МЗС Білорусі викликало литовського дипломата

Субота, 27 липня 2019, 10:56

У міністерство закордонних справ Білорусі був викликаний тимчасовий повірений у справах Литви в Білорусі, якому був заявлений протест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентво БЕЛТА.

 "Підставою стало втручання уряду Литовської Республіки в комерційну операцію за участю білоруського суб'єкта господарювання під надуманим приводом "невідповідності інтересам національної безпеки". В результаті білоруська компанія, яка повністю задовольняла всі вимоги і пропонувала найбільш вигідні умови, була фактично виключена з проекту", - пояснили в МЗС.

Аргументи, наведені литовською стороною в обґрунтування прийнятого рішення, є відверто недружнім і створюють небезпечний прецедент політизації двосторонньої взаємодії в економічній сфері, заявили у відомстві.

"Такі дії литовської сторони базуються на помилковій думці і завдають явну шкоду торгово-економічним відносинам двох країн", - підкреслили в МЗС.

 Мова, найімовірніше, йде про угоду Альянсу литовської компанії KRS і "Белтрубопроводстроя", що зірвалася. Як повідомлялося в ЗМІ, вони подали заявку на участь в тендері на будівництво ділянки газопроводу між Литвою і Польщею, запропонувавши найменшу ціну в 75 млн євро. Однак Департамент державної безпеки Литви вирішив, що ця пропозиція не відповідає критеріям національної безпеки, і вона не була допущена до участі в тендері.

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