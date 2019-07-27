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МИД Беларуси вызвал литовского дипломата

Суббота, 27 июля 2019, 10:56

В министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литвы в Беларуси, которому был заявлен протест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентво БЕЛТА.

 "Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую операцию с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности". В результате белорусская компания, которая полностью удовлетворяла все требования и предлагала наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта", - пояснили в МИД.

Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, является откровенно недружественным и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере, заявили в ведомстве.

"Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран", - подчеркнули в МИД.

 Речь, вероятнее всего, идет о сорвавшейся сделке альянса литовской компании KRS и "Белтрубопроводстроя". Как сообщалось в СМИ, они подали заявку на участие в тендере на строительство участка газопровода между Литвой и Польшей, предложив наименьшую цену в 75 млн евро. Однако Департамент государственной безопасности Литвы решил, что это предложение не соответствует критериям национальной безопасности, и она не была допущена к участию в тендере.

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