У Грузії стартують міжнародні навчання Agile Spirit за участю України

Сьогодні на військовій базі Другої піхотної бригади в грузинському Сенакі відбудеться урочисте відкриття міжнародних навчань Agile Spirit 2019.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Навчання Agile Spirit проходять в Грузії вже в дев'ятий раз.

Цього року маневри пройдуть на трьох локаціях - в Сенакі, Вазіані і Орфоло. У них візьмуть участь понад 3 тисячі військових з 14 країн-членів НАТО і країн-партнерів Альянсу: Грузії, США, Британії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Бельгії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Румунії, Туреччини та України.

Нинішні багатонаціональні навчання є комплексними, їх сценарій включає командно-штабні та польові навчання з бойовими стрільбами, відпрацювання взаємодії при проведенні спільних операцій з елементами маневрування і бойової підтримки.