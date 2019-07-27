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В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины

Суббота, 27 июля 2019, 11:48

Сегодня на военной базе Второй пехотной бригады в грузинском Сенаки состоится торжественное открытие международных учений Agile Spirit 2019.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Учения Agile Spirit проходят в Грузии уже в девятый раз.

В этом году маневры пройдут на трех локациях - в Сенаки, Вазиани и Орфоло. В них примут участие более 3 тысяч военных из 14 стран-членов НАТО и стран-партнеров Альянса: Грузии, США, Британии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

Нынешние учения являются комплексными, их сценарий включает командно-штабные и полевые учения с боевыми стрельбами, отработка взаимодействия при проведении совместных операций с элементами маневрирования и боевой поддержки.

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