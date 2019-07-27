Орбан заявив, що Угорщина завадила "ідеологічним горилам" стати на чолі Єврокомісії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що він зіграв ключову роль в тому, щоб зупинити "ідеологічних горил" від отримання топ-посад в ЄС.

Про це він заявив під час тривалої промови в румунському місті Беїле-Тушнад, де проживає велика угорська меншина, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Він сказав, що Угорщина знаходиться на" обнадійливому шляху", як у фінансовому, так і в соціальному плані, але все це було під загрозою з огляду на зовнішні небезпеки.

Однією з головних небезпек, за словами Орбана, "був би відбір невідповідних людей на керівні посади в Європі".

"Ми завадили ідеологічним горилам зайняти важливі позиції",- сказав він, маючи на увазі Манфреда Вебера від правоцентристів і Франса Тіммерманса від ліво центристів. Орбан спочатку підтримав кандидатуру Вебера, але змінив свою позицію після того, як Вебер пообіцяв не погоджуватися на посаду президента комісії, якщо його успіх буде залежати від підтримки правлячої партії Угорщини "Фідес".

"Що ж до голови комісії, то ми обрали матір сімох дітей", - сказав він, маючи на увазі Урсулу фон дер Ляєн, колишнього міністра оборони Німеччини.

Орбан також звинуватив комісію у скоєнні "політичних нападів на держави-члени"."Він сказав, що "успішні економіки", такі як Польща і Чеська Республіка, не повинні піддаватися нападкам.