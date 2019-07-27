Орбан заявил, что Венгрия помешала "идеологическим горилам" стать во главе Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что он сыграл ключевую роль в том, чтобы остановить "идеологических горилл" от получения топ-должностей в ЕС.

Об этом он заявил во время длительной речи в румынском городе Беиле-Тушнад, где проживает большое венгерское меньшинство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Он сказал, что Венгрия находится на" обнадеживающему пути", как в финансовом, так и в социальном плане, но все это было под угрозой, учитывая внешние опасности.

Одной из главных опасностей, по словам Орбана, "был бы отбор неподходящих людей на руководящие должности в Европе".

"Мы помешали идеологическим горилам занять важные позиции",- сказал он, имея в виду Манфреда Вебера от правоцентристов и Франса Тіммерманса от левоцентристов. Орбан сначала поддержал кандидатуру Вебера, но изменил свою позицию после того, как Вебер пообещал не соглашаться на должность президента комиссии, если его успех будет зависеть от поддержки правящей партии Венгрии "Фидес".

"Что же касается председателя комиссии, то мы выбрали мать семерых детей", - сказал он, имея в виду Урсулу фон дер Ляєн, бывшего министра обороны Германии.

Орбан также обвинил комиссию в совершении "политических нападений на государства-члены"."Он сказал, что "успешные экономики", такие как Польша и Чешская Республика, не должны подвергаться нападкам.