Суд ЄС: ЗМІ мають зважати на авторське право при публікації військових звітів

Свобода інформації та свобода преси не можуть виправдовувати обмеження прав правовласників за винятком виключень і обмежень, викладених у Директиві ЄС про авторське право.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в рішенні Суду ЄС у справі німецької медіакомпанії Funke Medien NRW.

У 2012 році видання подало заявку на отримання доступу до всіх звітів Міноборони Німеччини, що стосуються німецьких військових за кордоном і про події в місцях розгортання, складені за попередні 11 років.

Такі звіти складаються щотижня і позначені як "Unterrichtung des Parlaments" (брифінги для парламенту, "UdPs") і направляються окремим членам Бундестагу та у федеральні міністерства. UdP класифікуються як "секретні документи - обмежені", найнижчий рівень конфіденційності.

У запиті Funke було відмовлено на тій підставі, що розкриття деяких брифінгів може мати несприятливий вплив на інтереси федеральних збройних сил, що зачіпають питання безпеки. Проте видання якимось чином отримало доступ до більшості документів і опублікувало деякі з них як "Документи Афганістану".

Німеччина порушила справу проти цієї компанії в цивільних судах і заявила про порушення авторського права.

Суд ЄС заявив, що національний суд повинен перш за все встановити, чи виконані умови, щоб звіти про військовий статус були захищені авторським правом.

Ці звіти можуть бути захищені авторським правом тільки в тому випадку, якщо вони є інтелектуальним творінням їхнього автора, що відображає особистість автора, і виражаються вільним і творчим вибором, зробленим цим автором при складанні цих звітів.

"Якщо ці умови були дотримані, і звіти про військовий статус можуть розглядатися як "твори", то свобода інформації та свобода преси не можуть виправдати, за винятком виключень або обмежень, передбачених в Директиві з авторського права, обмеження авторських прав, зокрема, виняткових прав автора на відтворення і спілкування з громадськістю", - йдеться в заяві.