Суд ЕС: СМИ должны учитывать авторское право при публикации военных отчетов

Свобода информации и свобода прессы не могут оправдывать ограничение прав правообладателей, кроме исключений и ограничений, изложенных в Директиве ЕС об авторском праве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении Суда ЕС по делу немецкой медиакомпании Funke Medien NRW.

В 2012 году издание подало заявку на получение доступа ко всем отчетам Минобороны Германии за предыдущие 11 лет, касающихся немцев за рубежом, и о событиях в местах развертывания военных.

Такие отчеты составляются еженедельно, они обозначены как "Unterrichtung des Parlaments" (брифинги для парламента, "UdPs") и направляются отдельным членам Бундестага и в федеральные министерства. UdP классифицируются как "секретные документы - ограниченные" и имеют самый низкий уровень конфиденциальности.

В запросе Funke было отказано на том основании, что раскрытие некоторых брифингов может оказать неблагоприятное воздействие на интересы федеральных вооруженных сил, затрагивающие вопросы безопасности. Однако издание каким-то образом получило доступ к большинству документов и опубликовало некоторые из них как "Документы Афганистана".

Германия возбудила дело против этой компании в гражданских судах и заявила о нарушении авторского права.

Суд ЕС заявил, что национальный суд должен прежде всего установить, выполнены ли условия, чтобы отчеты о военном статусе были защищены авторским правом.

Эти отчеты могут быть защищены авторским правом только в том случае, если они являются интеллектуальным творением их автора, отражают личность автора, и выражаются свободным и творческим выбором, сделанным этим автором при составлении этих отчетов.

"Если эти условия были соблюдены и отчеты о военном статусе могут рассматриваться как "произведения", то свобода информации и свобода прессы не могут оправдать, за исключением исключений или ограничений, предусмотренных Директивой по авторскому праву, ограничения авторских прав, в частности, исключительных прав автора на воспроизведение и общение с общественностью", - говорится в заявлении.