У Кабулі напали на офіс кандидата у віцепрезиденти: 20 загиблих, 50 поранених
В Афганістані в результаті нападу на офіс колишнього міністра внутрішніх справ і кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха загинули 20 людей, ще 50 отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tolo News.
Напад в Кабулі почався з вибуху автомобіля близько 16:40 за місцевим часом в неділю. У нападі брали участь, щонайменше, чотири людини.
Озброєні люди напали на офіс політичного руху Green Trend, яким керує Салех, в районі, оточеному житловими будинками, університетом і невеликим студентським містечком.
Салех перебував у своєму офісі разом з майже 100 людьми, коли стався напад. Він був швидко евакуйований з цього району.
За словами офіційного представника МВС, атака закінчилася близько 11 години вечора в неділю після того, як всі четверо нападників були застрелені.
Напад стався через кілька годин після того, як Салех був присутній на передвиборній агітації з чинним президентом Афганістану Ашрафом Гані.