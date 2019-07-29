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У Кабулі напали на офіс кандидата у віцепрезиденти: 20 загиблих, 50 поранених

Понеділок, 29 липня 2019, 12:14

В Афганістані в результаті нападу на офіс колишнього міністра внутрішніх справ і кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха загинули 20 людей, ще 50 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tolo News.

Напад в Кабулі почався з вибуху автомобіля близько 16:40 за місцевим часом в неділю. У нападі брали участь, щонайменше, чотири людини.

 

Озброєні люди напали на офіс політичного руху Green Trend, яким керує Салех, в районі, оточеному житловими будинками, університетом і невеликим студентським містечком.

Салех перебував у своєму офісі разом з майже 100 людьми, коли стався напад. Він був швидко евакуйований з цього району.

За словами офіційного представника МВС, атака закінчилася близько 11 години вечора в неділю після того, як всі четверо нападників були застрелені.

Напад стався через кілька годин після того, як Салех був присутній на передвиборній агітації з чинним президентом Афганістану Ашрафом Гані.

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Афганістан
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