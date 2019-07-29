В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президенты: 20 погибших, 50 раненых

В Афганистане в результате нападения на офис бывшего министра внутренних дел и кандидата в вице-президентом Амруллы Салеха погибли 20 человек, еще 50 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tolo News.

Нападение в Кабуле началось со взрыва автомобиля около 16:40 по местному времени в воскресенье. В нападении участвовали, по меньшей мере, четыре человека.

Вооруженные люди напали на офис политического движения Green Trend, которым руководит Салех, в районе, окруженном жилыми домами, университетом и небольшим студенческим городком.

Салех находился в своем офисе вместе с почти 100 людьми, когда произошло нападение. Он был быстро эвакуирован из этого района.

По словам официального представителя МВД, атака закончилась около 11:00 вечера в воскресенье после того, как все четверо нападавших были застрелены.

Нападение произошло через несколько часов после того, как Салех присутствовал на предвыборной агитации с действующим президентом Афганистана Ашраф Гани.