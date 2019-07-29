Данська затримка загрожує прогресу "Північного потоку-2" - ЗМІ

Якщо протягом найближчих тижнів Данія не схвалить плани з прокладання нитки газопроводу "Північний потік-2" через її територіальні води, Росія не зможе почати постачання газу в Європу в обумовлений термін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Financial Times з посиланням на високопоставлене джерело, близьке до проєкту.

"Якщо ми не отримаємо від данців дозволу на будівництво протягом найближчих декількох тижнів, то ми не вкладемося в термін", - сказав співрозмовник.

Інше джерело назвало серпень 2019 року "вирішальним" місяцем для реалізації проєкту. "Уже майже серпень, і це викликає занепокоєння, якщо не паніку", - заявив співрозмовник.

Данія нині розглядає дві заявки Nord Stream 2 AG на проходження магістралі в данських територіальних водах. Розгляд затягує недавно прийнятий в Данії закон, який наказує узгоджувати такі рішення з МЗС королівства.

Спочатку планувалося, що запуск "Північного потоку-2" співпаде за часом із закінченням терміну газового контракту з Україною 31 грудня 2019 року.

У "Газпромі" кажуть, що Данія дасть дозвіл на будівництво в жовтні, і тоді компанія зможе до кінця року виконати зобов'язання за проєктом.

Громадські консультації у Данії з приводу будівництва залишатимуться відкритими до 19 вересня. Після цього можливі й подальші консультації.

Nord Stream 2 раніше заявила, що система трубопроводу буде завершена і готова до транспортування газу протягом другої половини 2020 року.