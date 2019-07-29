Датская задержка грозит прогрессу "Северного потока-2" – СМИ

Если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставки газа в Европу в оговоренный срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к проекту.

"Если мы не получим от датчан разрешения на строительство в течение ближайших нескольких недель, то мы не уложимся в срок", - сказал собеседник.

Другой источник назвал август 2019 года "решающим" месяцем для реализации проекта. "Уже почти август, и это вызывает беспокойство, если не панику", - заявил собеседник.

Дания сейчас рассматривает две заявки Nord Stream 2 AG на прохождение магистрали в датских территориальных водах. Рассмотрение затягивает недавно принятый в Дании закон, который предписывает согласовывать такие решения с МИД королевства.

Изначально планировалось, что запуск "Северного потока-2" совпадет по времени с окончанием срока газового контракта с Украиной 31 декабря 2019 года.

В "Газпроме" говорят, что Дания даст разрешение на строительство в октябре, и тогда компания сможет до конца года выполнить обязательства по проекту.

Общественные консультации в Дании по поводу строительства оставаться открытыми до 19 сентября. Возможны и дальнейшие консультации.

Nord Stream 2 ранее заявила, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа в течение второй половины 2020 года.