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British Airways програла у суді справу, що мала завадити страйку її пілотів

Середа, 31 липня 2019, 18:42

Апеляційний суд Британії відхилив спробу авіакомпанії British Airways заблокувати запланований страйк її пілотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пілоти British Airways проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку цього місяця. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

"Апеляційний суд сьогодні справедливо відхилив спробу British Airways заборонити цю промислову дію з технічних причин", - сказав генеральний секретар профспілки пілотів BALPA Брайан Страттон.

"BALPA хоче вирішити це питання шляхом переговорів, і тому ми не оголошуємо дати страйку. Замість цього ми закликали British Airways провести подальші переговори, і вони погодилися зустрітися для останньої спроби вирішити цей спір шляхом переговорів", - сказав він.

British Airways заявила, що "розчарована рішенням союзу пілотів BALPA поставити під загрозу літній відпочинок тисяч наших клієнтів безпрецедентним страйком."

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але "ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів."

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