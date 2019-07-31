British Airways програла у суді справу, що мала завадити страйку її пілотів

Апеляційний суд Британії відхилив спробу авіакомпанії British Airways заблокувати запланований страйк її пілотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пілоти British Airways проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку цього місяця. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

"Апеляційний суд сьогодні справедливо відхилив спробу British Airways заборонити цю промислову дію з технічних причин", - сказав генеральний секретар профспілки пілотів BALPA Брайан Страттон.

"BALPA хоче вирішити це питання шляхом переговорів, і тому ми не оголошуємо дати страйку. Замість цього ми закликали British Airways провести подальші переговори, і вони погодилися зустрітися для останньої спроби вирішити цей спір шляхом переговорів", - сказав він.

British Airways заявила, що "розчарована рішенням союзу пілотів BALPA поставити під загрозу літній відпочинок тисяч наших клієнтів безпрецедентним страйком."

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але "ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів."