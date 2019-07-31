British Airways не смогла в суде заблокировать забастовку своих пилотов

Апелляционный суд Британии отклонил попытку авиакомпании British Airways заблокировать запланированную забастовку ее пилотов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пилоты British Airways проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале этого месяца. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.

"Апелляционный суд сегодня справедливо отклонил попытку British Airways запретить эту промышленную действие по техническим причинам", - сказал генеральный секретарь профсоюза пилотов BALPA Брайан Страттон.

"BALPA хочет решить этот вопрос путем переговоров, и поэтому мы не объявляем даты забастовки. Вместо этого мы призвали British Airways провести дальнейшие переговоры, и они согласились встретиться для последней попытки решить этот спор путем переговоров", - сказал он.

British Airways заявила, что "разочарована решением союза пилотов BALPA поставить под угрозу летний отдых тысяч наших клиентов беспрецедентным забастовкой."

В авиакомпании заявили, что предложенная ими сделка по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."