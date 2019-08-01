На півночі Німеччини пройшли повені, у Берліні – надзвичайна ситуація
Грози та сильні дощі у середу призвели до затоплень на півночі Німеччини, у Берліні через негоду на деякий час запровадили надзвичайну ситуацію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
У середу ввечері в Берліні співробітники надзвичайних служб здійснили виїзди за 116 викликами, пов'язаними з погодою. Люди скаржилися на затоплені підвали та повалені дерева.
Рятувальникам довелось активно попрацювати у Мекленбург-Передній Померанії. У Бад Доберані на Балтійському морі близько 60 підвалів підтоплено.
У Шлезвіг-Гольштайні вода залила вулиці міста Фленсбург, зокрема, його центральну частину. Скрутною ситуація була у порту.
#Flensburg steht nach Starkregen unter Wasser. @DWD_presse @Kachelmannwettr #Wetter https://t.co/0qzXTin534— Gerrit Hencke (@gerritflensburg) July 31, 2019
Endlich Sommer. #flensburg pic.twitter.com/RzMuaV3AnF— B★M★C (@BlackMosqCrew) July 31, 2019
Поліція повідомила, що відвідувачів музичного фестивалю у місті попросили покинути захід і шукати захисту від негоди в автомобілях. Коли буря пройшла, відвідувачам дозволили повернутися на територію фестивалю.
#Flensburg #Unwetter pic.twitter.com/F1oxTUzXKc— MiDas (@MiDas_C64) July 31, 2019
Нагадаємо, ще минулого тижня у Німеччині була сильна спека. Там зафіксували найвищу температуру в історії спостережень: в місті Лінген на північному заході країни температура сягнула 42,6 градусів за Цельсієм.