На півночі Німеччини пройшли повені, у Берліні – надзвичайна ситуація

Грози та сильні дощі у середу призвели до затоплень на півночі Німеччини, у Берліні через негоду на деякий час запровадили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

У середу ввечері в Берліні співробітники надзвичайних служб здійснили виїзди за 116 викликами, пов'язаними з погодою. Люди скаржилися на затоплені підвали та повалені дерева.

Рятувальникам довелось активно попрацювати у Мекленбург-Передній Померанії. У Бад Доберані на Балтійському морі близько 60 підвалів підтоплено.

У Шлезвіг-Гольштайні вода залила вулиці міста Фленсбург, зокрема, його центральну частину. Скрутною ситуація була у порту.

Поліція повідомила, що відвідувачів музичного фестивалю у місті попросили покинути захід і шукати захисту від негоди в автомобілях. Коли буря пройшла, відвідувачам дозволили повернутися на територію фестивалю.

Нагадаємо, ще минулого тижня у Німеччині була сильна спека. Там зафіксували найвищу температуру в історії спостережень: в місті Лінген на північному заході країни температура сягнула 42,6 градусів за Цельсієм.