На севере Германии прошли наводнения, в Берлине - чрезвычайная ситуация

Грозы и сильные дожди в среду привели к затоплениям на севере Германии, в Берлине из-за непогоды на некоторое время ввели чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В среду вечером в Берлине сотрудники чрезвычайных служб осуществили выезды за 116 вызовами, связанными с погодой. Люди жаловались на затопленные подвалы и поваленные деревья.

Спасателям пришлось активно поработать в Мекленбург-Передней Померании. В Бад Доберане на Балтийском море около 60 подвалов подтоплены.

В Шлезвиг-Гольштейн вода залила улицы города Фленсбург, в частности, его центральную часть. Затруднительной ситуация была в порту.

Полиция сообщила, что посетителей музыкального фестиваля в городе попросили покинуть мероприятие и искать защиты от непогоды в автомобилях. Когда буря прошла, посетителям разрешили вернуться на территорию фестиваля.

Напомним, еще на прошлой неделе в Германии была сильная жара. Там зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.