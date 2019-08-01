На севере Германии прошли наводнения, в Берлине - чрезвычайная ситуация
Грозы и сильные дожди в среду привели к затоплениям на севере Германии, в Берлине из-за непогоды на некоторое время ввели чрезвычайную ситуацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.
В среду вечером в Берлине сотрудники чрезвычайных служб осуществили выезды за 116 вызовами, связанными с погодой. Люди жаловались на затопленные подвалы и поваленные деревья.
Спасателям пришлось активно поработать в Мекленбург-Передней Померании. В Бад Доберане на Балтийском море около 60 подвалов подтоплены.
В Шлезвиг-Гольштейн вода залила улицы города Фленсбург, в частности, его центральную часть. Затруднительной ситуация была в порту.
#Flensburg steht nach Starkregen unter Wasser. @DWD_presse @Kachelmannwettr #Wetter https://t.co/0qzXTin534— Gerrit Hencke (@gerritflensburg) July 31, 2019
Endlich Sommer. #flensburg pic.twitter.com/RzMuaV3AnF— B★M★C (@BlackMosqCrew) July 31, 2019
Полиция сообщила, что посетителей музыкального фестиваля в городе попросили покинуть мероприятие и искать защиты от непогоды в автомобилях. Когда буря прошла, посетителям разрешили вернуться на территорию фестиваля.
#Flensburg #Unwetter pic.twitter.com/F1oxTUzXKc— MiDas (@MiDas_C64) July 31, 2019
Напомним, еще на прошлой неделе в Германии была сильная жара. Там зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.