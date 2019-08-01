Дві третини норвежців вбачають загрозу в Росії і Путіні

Переважна більшість норвежців вважає Росію і її президента Владіміра Путіна загрозою для миру у світі.

Такими є результати опитування Ipsos для газети Dagbladet, повідомляє "Європейська правда".

Так, 67 % населення Норвегії вважають, що Путін і Росія становлять загрозу миру в усьому світі, що на 10 процентних пунктів більше, ніж у грудні минулого року.

Минулого літа цей показник становив 45%, отже норвежці стали більш скептично ставитися до Росії всього за один рік.

Взагалі не відчувають загрози з боку Росії і її лідера лише 2% опитаних.

У Норвегії в останні роки було розглянуто кілька справ, що стосуються Росії, але один конкретний випадок в Росії привернув найбільше уваги: справа про шпигунство проти Фруде Берга.

Він був арештований в Москві 5 грудня 2017 року, тому що російська ФСБ, вважала, що він був на завданні у норвезької розвідки. Берг був звинувачений у шпигунстві, але не визнав себе винним.

У квітні цього року він був засуджений до 14 років позбавлення волі.