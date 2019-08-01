Две трети норвежцев видят угрозу в России и Путине

Подавляющее большинство норвежцев считает Россию и ее президента Владимира Путина угрозой для мира.

Таковы результаты опроса Ipsos для газеты Dagbladet, сообщает "Европейская правда".

Так, 67 % населения Норвегии считают, что Путин и Россия представляют угрозу миру во всем мире, что на 10 процентных пунктов больше, чем в декабре прошлого года.

Прошлым летом этот показатель составлял 45%, следовательно норвежцы стали более скептически относиться к России всего за один год.

Вообще не чувствуют угрозы со стороны России и ее лидера лишь 2% опрошенных.

В Норвегии в последние годы было рассмотрено несколько дел, касающихся России, но один конкретный случай в России привлек больше всего внимания: дело о шпионаже против Фруде Берга.

Он был арестован в Москве 5 декабря 2017 года, потому что российская ФСБ, считала, что он был на задании в норвежской разведки. Берг был обвинен в шпионаже, но не признал себя виновным.

В апреле этого года он был приговорен к 14 годам лишения свободы.