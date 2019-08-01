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Винищувачі НАТО виявили біля кордонів Латвії два російських бомбардувальники

Четвер, 1 серпня 2019, 14:27

Літаки місії повітряної патрульної місії НАТО виявили неподалік від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники Су-24.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"1 серпня патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем неподалік територіальних вод Латвії два російських літаки Су-24" - йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у Twitter.

Нагадаємо, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ стали дедалі частіше фіксувати поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.

При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

В країнах Балтії і Великій Британії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.

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