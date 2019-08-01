Истребители НАТО обнаружили у границ Латвии два российских бомбардировщика

Самолеты миссии воздушной патрульной миссии НАТО обнаружили неподалеку от государственной границы Латвии два российских бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"1 августа патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем неподалеку от территориальных вод Латвии два российских самолета Су-24", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

01.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm.2 x Su-24 — NBS (@Latvijas_armija) August 1, 2019

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ стали все чаще фиксировать вблизи воздушных и морских границ стран Балтии.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.