МЗС РФ назвало проєкт США щодо санкцій  проти "Північного потоку-2" новим витком русофобії

В МЗС РФ назвали законопроєкт комітету Сенату США про введення санкцій відносно фірм, задіяних у будівництві проєкту газопроводу "Північний потік - 2", черговим витком русофобської кампанії.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Потрібно звернути увагу на те, що мова поки йде про обговорення чергового витка русофобських заходів у Конгресі США, - сказала Захарова. - Там обговорюється багато всього, не завжди приймаються рішення. І у що це все виллється, складно сказати".

За її словами, з 2011 року Вашингтон з різних приводів вводив санкції щодо Москви більше 70 разів. "Але ні та адміністрація США, ні ця нічого не домоглася. Як Росія проводила незалежну лінію на міжнародній арені, так і продовжує, - наголосила вона. - І США нічого не зможуть з цим зробити".

"Це ж стосується і будівництва "Північного потоку-2". Газопровід будується всупереч всім загрозам, а ініціатори санкцій виставляють себе на посміховисько, коли публічно розписуються в небажанні підключитися або дати можливість іншим підключитися до вигідного для них проєкту", - заявила Захарова.

Нагадаємо, 31 липня комітет Сенату з міжнародних справ схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".