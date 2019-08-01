МИД РФ назвал проект США по санкциям против "Северного потока-2" новым витком русофобии

В МИД РФ назвали законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении фирм, задействованных в строительстве проекту газопровода "Северный поток-2", очередным витком русофобской кампании.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мероприятий в Конгрессе США, - сказала Захарова. - Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать".

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. "Но ни та администрация США, ни эта ничего не добились. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, - подчеркнула она. - И США ничего не смогут с этим сделать".

"Это же касается и строительства "Северного потока-2". Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту", - заявила Захарова.

Напомним, 31 июля комитет Сената по международным делам одобрил законопроект, который должен ввести санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".