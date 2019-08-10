У Нідерландах обвалився дах на стадіоні, де мав грати український клуб

У нідерландському місті Алкмар обвалилася частина даху футбольного клубу АЗ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Частина даху над центральною трибуною обвалилася в результаті ураганного вітру в суботу. Конструкція впала над декількома секторами.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки відвідувачів на стадіоні не було.

"Ми щасливі, що обійшлося без людських жертв. Ця ситуація стала для нас повною несподіванкою, в даний момент ми оцінюємо збиток", - заявив генеральний директор АЗ Роберт Енхоорн.

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15 серпня АЗ повинен був провести вдома повторну гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти українського футбольного клубу "Маріуполь". Поки невідомо, де відбудеться цей матч.

Стадіон в Алкмарі був відкритий в 2006 році. Три роки тому на даху встановили сонячні панелі. Поки невідомо, чи могло бути причиною обвалення їх встановлення.