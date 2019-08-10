У Нідерландах обвалився дах на стадіоні, де мав грати український клуб
У нідерландському місті Алкмар обвалилася частина даху футбольного клубу АЗ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Частина даху над центральною трибуною обвалилася в результаті ураганного вітру в суботу. Конструкція впала над декількома секторами.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки відвідувачів на стадіоні не було.
"Ми щасливі, що обійшлося без людських жертв. Ця ситуація стала для нас повною несподіванкою, в даний момент ми оцінюємо збиток", - заявив генеральний директор АЗ Роберт Енхоорн.
15 серпня АЗ повинен був провести вдома повторну гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти українського футбольного клубу "Маріуполь". Поки невідомо, де відбудеться цей матч.
Стадіон в Алкмарі був відкритий в 2006 році. Три роки тому на даху встановили сонячні панелі. Поки невідомо, чи могло бути причиною обвалення їх встановлення.