Сильний вихор збентежив жителів і туристів в Амстердамі

В Амстердамі в п'ятницю ввечері пройшов сильний вихор, який застав зненацька жителів та гостей міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Очевидці публікували у соцмережах відеоролики з південно-західної частини Амстердаму, на яких видно, як небо стає темним і в повітрі утворюється потужний вихор.

Estàs començant a sopar al port d' #Amsterdam i el que menys t'esperes és trobar-te amb un #Tornado ! #extremeweather

©️Carles Roca pic.twitter.com/yIGUvfaKFX — oscar (@nepotes) August 9, 2019

Наразі не зрозуміло, чи швидкість вітру була достатньо великою, щоб класифікувати вихор як торнадо (мінімальна швидкість торнадо - 105 кілометрів за годину за шкалою Фудзіти).

Про пошкодження та постраждалих повідомлень немає.

Як повідомлялося, південний захід Люксембурга сильно постраждав у результаті торнадо ввечері в п'ятницю.