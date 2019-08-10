Сильний вихор збентежив жителів і туристів в Амстердамі
В Амстердамі в п'ятницю ввечері пройшов сильний вихор, який застав зненацька жителів та гостей міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.
Очевидці публікували у соцмережах відеоролики з південно-західної частини Амстердаму, на яких видно, як небо стає темним і в повітрі утворюється потужний вихор.
Amsterdam. Strong wind. Horrible! pic.twitter.com/RwXzs3PPD6— 다유아빠 종철 (@rodman8099) August 9, 2019
Estàs començant a sopar al port d' #Amsterdam i el que menys t'esperes és trobar-te amb un #Tornado ! #extremeweather— oscar (@nepotes) August 9, 2019
©️Carles Roca pic.twitter.com/yIGUvfaKFX
Наразі не зрозуміло, чи швидкість вітру була достатньо великою, щоб класифікувати вихор як торнадо (мінімальна швидкість торнадо - 105 кілометрів за годину за шкалою Фудзіти).
Windhoos boven CS Amsterdam vanavond even na 9 uur. Credits aan Reinoud Nijhuis @Weerplaza @weeronline @RTL4 @GerritHiemstra @KNMI #windhoos #amsterdam pic.twitter.com/DnMglMRvqh— Ineke (@Ineke_H) August 9, 2019
Про пошкодження та постраждалих повідомлень немає.
Як повідомлялося, південний захід Люксембурга сильно постраждав у результаті торнадо ввечері в п'ятницю.