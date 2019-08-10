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Сильний вихор збентежив жителів і туристів в Амстердамі






Сильний вихор збентежив жителів і туристів в Амстердамі

Субота, 10 серпня 2019, 11:13

В Амстердамі в п'ятницю ввечері пройшов сильний вихор, який застав зненацька жителів та гостей міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Очевидці публікували у соцмережах відеоролики з південно-західної частини Амстердаму, на яких видно, як небо стає темним і в повітрі утворюється потужний вихор.

Про пошкодження та постраждалих повідомлень немає.

Як повідомлялося, південний захід Люксембурга сильно постраждав у результаті торнадо ввечері в п'ятницю.

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