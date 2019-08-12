У Бельгії через крадіжку кабеля призупиняли рух потягів

У Бельгії через крадіжку кабелю майже на три години призупиняли рух потягів між містами Намюр і Гембло та між Намюром і Брюсселем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Ситуація має нормалізуватися до кінця годин пік", - сказав речник оператора залізниці Infrabel Фредерік Сакре.

"Наші команди побачили крадіжку кабелів в понеділок близько 05:30 у місті Сен-Дені-Бовез в декількох сотнях метрів від того місця, де кабелі були вкрадені в суботу. Між Гембло і Намюром були запущені автобусні шатли, а поїзди призупинені", - сказав він.

Аналогічний випадок трапився минулої суботи на тій самій лінії і викликав перебої в роботі транспорту.

Компанія висловлює жаль з приводу очевидного сплеску крадіжок мідних кабелів, які після цього замінюються алюмінієм, дешевшим і тому менш бажаним матеріалом.