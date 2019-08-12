В Бельгии из-за кражи кабеля приостанавливали движение поездов

В Бельгии из-за кражи кабеля почти на три часа приостанавливали движение поездов между городами Намюр и Гембло и между Намюром и Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Ситуация должна нормализоваться к концу часа пик", - сказал представитель оператора железной дороги Infrabel Фредерик Сакре.

"Наши команды заметили кражу кабелей в понедельник около 5:30 в городе Сен-Дени-Бовез в нескольких сотнях метров от того места, где кабели были украдены в субботу. Между Гембло и Намюром были запущены автобусные шаттлы, а поезда приостановлены", - сказал он.

Аналогичный случай произошел в минувшую субботу на той же линии и вызвал перебои в работе транспорта.

Компания выражает сожаление по поводу всплеска краж медных кабелей, которые после этого заменяются алюминием, более дешевым и потому менее интересным для похитителей материалом.