Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Португалии возник дефицит топлива из-за забастовки водителей бензовозов

Великобритания обещает применить "поправку Магнитского" о санкциях после Brexit

Полиция расследует стрельбу в мечети возле Осло как попытку теракта

Королева сетует на неспособность британских политиков управлять государством - СМИ






В Бельгии из-за кражи кабеля приостанавливали движение поездов

Понедельник, 12 августа 2019, 10:31

В Бельгии из-за кражи кабеля почти на три часа приостанавливали движение поездов между городами Намюр и Гембло и между Намюром и Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Ситуация должна нормализоваться к концу часа пик", - сказал представитель оператора железной дороги Infrabel Фредерик Сакре.

"Наши команды заметили кражу кабелей в понедельник около 5:30 в городе Сен-Дени-Бовез в нескольких сотнях метров от того места, где кабели были украдены в субботу. Между Гембло и Намюром были запущены автобусные шаттлы, а поезда приостановлены", - сказал он.

Аналогичный случай произошел в минувшую субботу на той же линии и вызвал перебои в работе транспорта.

Компания выражает сожаление по поводу всплеска краж медных кабелей, которые после этого заменяются алюминием, более дешевым и потому менее интересным для похитителей материалом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия
powered by lun.ua