Партія влади Польщі лідирує перед виборами попри скандал з перельотами

Скандал з авіаперельотами колишнього спікера Сейму Польщі, схоже, не стане на заваді перемозі партії влади на виборах – за опитуваннями, "Право і справедливість" продовжує лідирувати перед голосуванням.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить результат опитування IBRiS для видання Rzeczpospolita.

"Право та справедливість" може розраховувати на підтримку 41,2% виборців, що означає 243 місця та незалежну більшість у Сеймі. Опитування було проведене з 9 по 10 серпня, після скандалу з польотами спікера Сейму.

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Для порівняння, опитування до скандалу давали "Праву і справедливості" 41,7%.

Два інших опитування, опублікованих цими вихідними, показали аналогічний рівень підтримки.

За словами представників партії, журнали польотів показали, що Марек Кухцінський, провідний член партії влади, не здійснював нічого протизаконного в рамках польотів.

Кухцінський пішов у відставку у результаті скандалу довкола його приватних перельотів на урядовому літаку.

Польські ЗМІ та опозиційна партія "Громадянська платформа" встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він мешкає.

Аналітики кажуть, що його відставка була спробою партії здобути прихильність більш поміркованих виборців напередодні голосування 13 жовтня.