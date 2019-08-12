Партия власти Польши лидирует перед выборами несмотря на скандал с перелетами

Скандал с авиаперелетами бывшего спикера Сейма Польши, похоже, не помешает победе партии власти на выборах - по опросам, "Право и справедливость" продолжает лидировать перед голосованием.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует результат опроса IBRiS для издания Rzeczpospolita.

"Право и справедливость" может рассчитывать на поддержку 41,2% избирателей, что означает 243 места и независимое большинство в Сейме. Опрос был проведен с 9 по 10 августа, после скандала с полетами спикера Сейма.

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Для сравнения, опрос до скандала давал "Праву и справедливости" 41,7%.

Два других опроса, опубликованных в эти выходные, показали аналогичный уровень поддержки.

По словам представителей партии, журналы полетов показали, что Марек Кухцинський, ведущий член партии власти, не совершал ничего противозаконного в рамках полетов.

Кухцинський ушел в отставку в результате скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете.

Польские СМИ и оппозиционная партия "Гражданская платформа" установили, что с марта 2018 года до июля 2019 года Кухцинський часто летал правительственными самолетами между Варшавой, где он работает, и Жешувом, городом на юго-востоке Польши, где он живет.

Аналитики говорят, что его отставка была попыткой партии завоевать расположение более умеренных избирателей накануне голосования 13 октября.