Понад 1,5 тис. туристів скористалися тимчасовим переходом на кордоні з Польщею

Понад 1600 туристів, зокрема іноземних, скористалися тимчасовим пішохідним пунктом пропуску "Лубня – Волосате", відкритим 8 серпня на українсько-польському кордоні.

Про це у заявила речниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі Ельжбєта Пікор, повідомляє "Європейська правда" з посиланням "Польське радіо".

Додатковий пішохідний контрольно-пропускний пункт працював 8 – 10 серпня в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства з нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі.

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"Можливість перетину кордону з Україною, крім чинних прикордонних переходів, була безпрецедентною нагодою для туристів, які приїхали до Бескидів. Можливістю перетину кордону та відвідування привабливих туристичних місць з обох боків польсько-українського кордону скористалися - пішки і на велосипеді - понад 1600 туристів", - сказала Пікор.

Насамперед це були громадяни Польщі та України, а також туристи з Німеччини, Чехії, Угорщини, Італії, Норвегії, Швеції та Сполучених Штатів. "Усі туристи мали необхідні документи, а прикордонний контроль пройшов без інцидентів", - додала Пікор.

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Подібний тимчасовий перехід минулими вихідними запустили між селами Збереже Люблінського воєводства та Адамчуки Волинської області. Там традиційно встановили понтонний міст на річці Буг, що сполучив Польщу та Україну. Однак там, за словами місцевої влади, у зв'язку із браком ініціативи з українського боку, цей захід цьогоріч провели востаннє.