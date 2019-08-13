Более 1,5 тыс. туристов воспользовались временным переходом на границе с Польшей

Более 1600 туристов, в том числе иностранных, воспользовались временным пешеходным пунктом пропуска "Лубня - Волосате", открытым 8 августа на украинско-польской границе.

Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Дополнительный пешеходный контрольно-пропускной пункт работал 8 - 10 августа в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства по случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши.

"Возможность пересечения границы с Украиной, кроме действующих пограничных переходов, была беспрецедентной возможностью для туристов, приехавших в Бескид. Возможностью пересечения границы и посещения привлекательных туристических мест с обеих сторон польско-украинской границы воспользовались - пешком и на велосипеде - более 1600 туристов", - сказала Пикор.

Прежде всего это были граждане Польши и Украины, а также туристы из Германии, Чехии, Венгрии, Италии, Норвегии, Швеции и США. "Все туристы имели необходимые документы, а пограничный контроль прошел без инцидентов", - добавила Пикор.

Подобный временный переход в минувшие выходные запустили между селами Збереже Люблинского воеводства и Адамчуки Волынской области. Там традиционно установили понтонный мост на реке Буг, соединивший Польшу и Украину. Однако там, по словам местных властей, в связи с нехваткой инициативы с украинской стороны, эту меру провели в последний раз.