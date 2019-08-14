У Латвії школи нацменшин почали переводити на латиську мову

Уряд Латвії 13 серпня прийняв поправки, необхідні для початку процесу переведення освіти нацменшин на латиську мову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням портал Delfi.

Поправки набудуть чинності 1 вересня цього року, але фактичний перехід почнеться 1 вересня 2020 року і процес буде поступовим.

Спочатку зміни торкнуться 10-х і 11-х класів, а роком пізніше - 12-х класів.

За словами представника Міністерства освіти і науки Латвії Інти Берзіні, з 1 вересня наступного року навчальні програми в 10-х класах будуть латиською мовою, однак за школами залишиться право викладати мову і літературу нацменшин.

У свою чергу, цього року в 10-х класах можна буде реалізовувати навчальну програму для нацменшин, 60% змісту якої викладається латиською мовою, а 40% - мовою нацменшини.

З більш детальним планом переходу на латиську мову Міністерство освіти планує ознайомити школи наступного тижня.

Детальніше про це читайте в інтерв'ю Міністр освіти Латвії: Шкільна реформа не залишить підґрунтя для "русского мира"