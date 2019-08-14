В Латвии школы нацменьшинств начали переводить на латышский язык
Правительство Латвии 13 августа приняло поправки, необходимые для начала процесса перевода образования нацменьшинств на латышский язык.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Поправки вступят в силу 1 сентября этого года, но фактический переход начнется 1 сентября 2020 года и процесс будет постепенным.
Сначала изменения коснутся 10-х и 11-х классов, а годом позже - 12-х классов.
По словам представителя Министерства образования и науки Латвии Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами остается право преподавать язык и литературу нацменьшинств.
В свою очередь, в этом году в 10-х классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.
С более подробным планом перехода на латышский язык Министерство образования планирует ознакомить школы на следующей неделе.
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