Трамп сказав, що втрачає через президентство мільярди доларів

Під час візиту на фабрику в Пенсільванії президент США Дональд Трамп сказав, що втрачає мільярди доларів під час перебування на посту.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NBC News.

Трамп заявив у вівторок, що його президентство обійдеться йому особисто в мільярди доларів. Частково — через адвокатів, яких йому довелося найняти, щоб захищати його в різних судових процесах.

«Президентство коштує мені цілого статку», - зауважив Трамп.

«Хтось сказав: О, він міг зняти кімнату для людини з Саудівської Аравії за $500», - зазначив він, маючи на увазі повідомлення про те, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман і члени його делегації забронювали кілька ночей в готелі Трампа.

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«А як щодо 5 мільярдів доларів, які я втрачу?» - запитав Трамп, зазначивши, що йому дорого обходяться адвокати, тому що «кожен день мені пред'являють позов за щось».

«Ймовірно, привілей бути (президентом) вартує мені від 3 до 5 мільярдів доларів. І мені наплювати, мені все одно. Ви знаєте, якщо ви багаті, це не має значення. Я просто хочу зробити відмінну роботу», - додав Трамп.

Ці цифри практично неможливо перевірити, зазначає телеканал. Трамп не оприлюднив свою податкову декларацію і в минулому було виявлено, що він перебільшує розмір свого власного багатства.