Трамп сказал, что теряет из-за президентства миллиарда долларов

Во время визита на фабрику в Пансильвании президент США Дональд Трамп сказал, что теряет миллиарды долларов во время пребывания на посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Трамп заявил во вторник, что его президентство обойдется ему лично в миллиарды долларов. Частично – из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять, чтобы защищать его в различных судебных процессах.

"Президентство стоит мне целое состояние", - отметил Трамп.

"Кто-то сказал: о, он мог снять комнату для человека из Саудовской Аравии за $500", - отметил он, имея в виду сообщения о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и члены его делегации забронировали несколько ночей в отеле Трампа.

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"А как насчет 5 млрд долларов, которые я потеряю?" - спросил Трамп, отметив, что ему дорого обходятся адвокаты, потому что "каждый день мне предъявляют иски".

"Вероятно, привилегия быть (президентом) стоит мне от 3 до 5 млрд долларов. И мне наплевать, мне все равно. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу сделать отличную работу", - добавил Трамп.

Эти цифры практически невозможно проверить, отмечает телеканал. Трамп не обнародовал свою налоговую декларацию и в прошлом было обнаружено, что он преувеличивает размер своего собственного богатства.