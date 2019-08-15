Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині побільшало висококваліфікованих іноземців, українці – на 5 місці

Сильні пожежі на півдні Франції знищили 900 гектарів соснового лісу

Меркель прокоментувала погрози США перемістити війська до Польщі

У США мають надію, що Баканов не піде на порушення стандартів НАТО у реформі СБУ






У Молдові скасували змішану виборчу систему

Четвер, 15 серпня 2019, 13:28

Парламент Молдови 15 серпня ухвалив у третьому остаточному читанні законопроєкт про повернення до пропорційної системи виборів до парламенту. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, за це проголосували 59 депутатів владної коаліції і представники фракції "Шор".

Як заявив на засіданні голова правового комітету парламенту Серджіу Литвиненко, комісія врахувала всі поправки депутатів після розгляду проєкту в двох читаннях.

Читайте також
В Європу з Додоном: куди заведе Молдову коаліція з друзями Путіна

Законопроєкт, крім повернення до пропорційної системи, передбачає зниження виборчого порогу для партій з 6% до 5% і з 8% до 6% для виборчих блоків, дозволяє голосувати за кордоном за простроченими паспортами, дозволяє громадянам, які отримали доходи за кордоном, жертвувати гроші партіям. 

Також законопроєкт передбачає повернення заборони на агітацію в день виборів і за день до виборів.

Нагадаємо, парламент Молдови 31 липня також запровадив мораторій на видачу громадянства країни в обмін на інвестиції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua