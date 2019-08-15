В Молдове отменили смешанную избирательную систему

Парламент Молдовы 15 августа принял в третьем окончательном чтении законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов в парламент.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, за это проголосовали 59 депутатов правящей коалиции и представители фракции "Шор".

Как заявил на заседании председатель правового комитета парламента Серджиу Литвиненко, комиссия учла все поправки депутатов после рассмотрения проекта в двух чтениях.

Законопроект, кроме возвращения к пропорциональной системе, предусматривает снижение избирательного порога для партий с 6% до 5% и с 8% до 6% для избирательных блоков, позволяет голосовать за рубежом по просроченным паспортам, позволяет гражданам, получившим доходы за рубежом, жертвовать деньги партиям.

Также документ предусматривает возвращение запрета на агитацию в день выборов и за день до выборов.

Напомним, парламент Молдовы 31 июля также ввел мораторий на выдачу гражданства страны в обмен на инвестиции.