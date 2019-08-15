Уряд схвалив 10 технічних регламентів стандарту ЄС з екодизайну побутових приладів

Кабінет міністрів України ухвалив 10 технічних регламентів європейського стандарту з екодизайну побутових товарів, які визначають засади їхньої енергоефективності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Схвалені технічні регламенти стосуються екодизайну духових шаф, варильних поверхонь і кухонних витяжок, ламп ненаправленого випромінювання, посудомийних машин, водонагрівачів і баків-акумуляторів, комп'ютерів і комп'ютерних серверів, люмінесцентних та газорозрядних ламп, кондиціонерів, телевізорів, офісного обладнання, пральних машин.

Документи розробило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

"Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо міжнародні зобов’язання та імплементуємо 125-ту Директиву ЄС", - каже голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

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Насамперед цей крок дозволить усунути з ринку товари, які неефективно споживають енергію. "Натомість українці зможуть купувати та користуватися енергоефективним обладнанням, що дасть змогу ще й економити на комунальних послугах", - кажуть в уряді.

Директива Європейського союзу з екодизайну №125 від 2009 року встановлює рамки мінімальних вимог з екологічного проектування, яким мають відповідати товари, які споживають енергію, перш ніж вони можуть бути використані або продані в ЄС (охоплюють всі етапи життєвого циклу продукту: від сировини, виробництва, упаковки і дистрибуції до установки, технічного обслуговування, використання і виведення з вжитку).

Ця директива - обов'язкова правова основа, згідно з якою виробники зобов'язані знижувати споживання енергії їхньої продукції протягом терміну експлуатації.

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