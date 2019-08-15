Кабмин одобрил 10 технических регламентов стандарта ЕС по экодизайну бытовых приборов

Кабинет министров Украины принял 10 технических регламентов европейского стандарта экодизайна бытовых товаров, которые определяют основы их энергоэффективности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

Одобренные технические регламенты касаются экодизайна духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек, ламп ненаправленного излучения, посудомоечных машин, водонагревателей и баков-аккумуляторов, компьютеров и компьютерных серверов, люминесцентных и газоразрядных ламп, кондиционеров, телевизоров, офисного оборудования, стиральных машин.

Документы разработало Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Внедряя системы экодизайна, мы выполняем международные обязательства и имплементируем 125-ю Директиву ЕС", - говорит председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Прежде всего этот шаг позволит устранить с рынка товары, неэффективно потребляющие энергию. "Вместе с тем украинцы смогут покупать и пользоваться энергоэффективным оборудованием, что позволит еще и экономить на коммунальных услугах", - говорят в правительстве.

Директива Европейского союза по экодизайну №125 от 2009 года устанавливает рамки минимальных требований по экологическому проектированию, которым должны соответствовать товары, потребляющие энергию, прежде чем они могут быть использованы или проданы в ЕС (охватывают все этапы жизненного цикла продукта: от сырья, производства, упаковки и дистрибуции до установки, технического обслуживания, использования и вывода из употребления).

Эта директива – обязательная правовая основа, согласно которой производители обязаны снижать потребление энергии их продукцией в течение срока эксплуатации.

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