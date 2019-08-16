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КНДР провела чергові запуски ракет – вшосте за три тижні

П'ятниця, 16 серпня 2019, 08:10

Північна Корея випустила два невпізнані снаряди малої дальності – це шостий такий запуск приблизно за три тижні.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї, передає "Європейська правда".

Запуск стався незабаром після попередження про те, що Північна Корея може припинити діалог з Південною Кореєю на знак протесту проти її військових навчань з США і Плану оборони Сеула, оголошеного раніше на цьому тижні, в якому викладаються п'ятирічні великі проєкти по закупівлі зброї.

Два снаряди були випущені приблизно в 8. 01 і 8.16 ранку в п’ятницю зі східного прибережного округу Тунчон в провінції Кангвон у Японське море, і обидва пролетіли близько 230 кілометрів на максимальній висоті 30 км.

"Наші військові відстежують ситуацію в разі додаткових пусків, зберігаючи при цьому позицію готовності", - сказали в об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Після п’ятого запуску в ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуваннями підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.

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КНДР
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