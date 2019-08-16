КНДР провела очередные запуски ракет - в шестой раз за три недели

Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда малой дальности – это шестой такой запуск примерно за три недели.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, передает "Европейская правда".

Запуск произошел вскоре после предупреждения о том, что Северная Корея может прекратить диалог с Южной Кореей в знак протеста против военных учений с США и Плана обороны Сеула, объявленного ранее на этой неделе, в котором излагаются пятилетние крупные проекты по закупке оружия.

Два снаряда были выпущены примерно в 8. 01 и 8.16 утра в пятницу из восточного прибрежного округа Тунчон в провинции Кангвон в Японское море, и оба пролетели около 230 километров на максимальной высоте 30 км.

"Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков, сохраняя при этом позицию готовности", - сказали в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

После пятого запуска в ЕС заявили, что Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.