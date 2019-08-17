Польща і Литва закликали Росію припинити "бордеризацію" в Грузії

Міністерство закордонних справ Польщі висловлює стурбованість у зв'язку з поновленням де-факто владою Цхінвалі, підтримуваною Росією, встановлення штучних бар'єрів в селі Гугутіанткарі, біля адміністративного кордону Цхінвальського регіону Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

"Процес "бордеризації", який триває з 2011 року, чинить серйозний вплив на населення, яке живе поблизу лінії окупації. Це призводить до подальших обмежень свободи пересування людей і товарів. Це чергова незаконна дія де-факто влади Південної Осетії / Цхінвальського регіону, не тільки погіршує і без того важку гуманітарну ситуацію, але й створює на місці серйозну загрозу безпеці та стабільності", - заявили у Варшаві.



МЗС Польщі закликає Російську Федерацію "негайно припинити незаконні дії проти Грузії і виконати всі свої зобов'язання в рамках угоди про припинення вогню від 2008 року. Зокрема: вивести свої сили на передконфліктні позиції; відкликати визнання регіонів Грузії Південної Осетії / Цхінвальського регіону і Абхахії як незалежних держав; відкрити необмежений доступ для поставок в ці регіони гуманітарної допомоги", - йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус також засудив дії Росії.

"Я стривожений відновленням бордерізації в селі Гугутіанткарі. Процес, який ініційований в Цхінвалі т.зв. владою, підтримуваною Росією, погіршує становище з точки зору безпеки, обмежує контакти між людьми і створює більше нестабільності. Росія повинна припинити ці незаконні дії", - написав Лінкявічус у своєму Twitter.

Посольство України в Грузії також закликало Росію припинити незаконні дії.

7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати паркан з колючим дротом з боку самопроголошеної Південної Осетії і робили це включно до 15 серпня.

16 серпня в Гугутіанткарі прибули кілька послів, понад 20 представників акредитованих в Грузії дипломатичних місій та керівництво країни.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей.