МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування

МЗС Грузії закликало міжнароднy спільноту вжити заходів у зв'язку з тим, що окупаційні сили Росії продовжують незаконне зведення штучних бар'єрів в районі села Гугутіанткарі на лінії розмежування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати дротяні загородження з боку самопроголошеної Південної Осетії. Місцеві мешканці кажуть, що це сталося з відхиленням від усталеного адміністративного кордону.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства сказано, що подібні деструктивні дії вкрай ускладнюють і без того важке гуманітарне становище населення поблизу окупаційної лінії, і дестабілізують обстановку в сфері безпеки.



"Грузинська сторона продовжує інтенсивно працювати з міжнародним співтовариством, співголовами Женевських міжнародних дискусій, Місією зі спостереження ЄС і дипломатичним корпусом, акредитованим в Тбілісі, з метою ухвалення ефективних заходів для припинення зазначеного незаконного процесу", - заявили в Тбілісі.





Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію припинити незаконні дії, спрямовані проти Грузії, і виконати свої міжнародні зобов'язання, зокрема Угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, підписану за посередництва ЄС.



Міністерство закордонних справ закликає міжнароднy спільноту дати належну оцінку і вжити ефективних заходів у зв'язку з незаконними процесами, що відбуваються на лінії розмежування.

Нові паркани можуть відокремити від контрольованої тбіліською владою території кілька будинків, в яких зараз в них ніхто не мешкає. Однак на цих територіях є сільськогосподарські землі, втративши які населення позбудеться врожаю.