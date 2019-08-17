Невеликий літак здійснив аварійну посадку на шосе в Хорватії
Субота, 17 серпня 2019, 13:30
Невеликий спортивний літак через поломку приземлився вранці 17 серпня на шосе А6 Загреб-Рієка у Хорватії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Večernji list.
Літак приземлився на проїжджу частину в напрямку Рієки. Посадка не спричинила ДТП та травмувань.
На борту перебувало двоє осіб: досвідчений викладач приватної авіаційної школи та його учень. Викладач каже, що цей літак школа позичила через ремонт власного.
Під час польоту на висоті 300 метрів у літака відмовив двигун, і пілот вирішував, де здійснити посадку: в полі або на шосе.
На щастя, він не приземлився в полі, бо там було багато камнів і нерівностей на поверхні, кажуть у авіашколі.
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