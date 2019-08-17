Невеликий літак здійснив аварійну посадку на шосе в Хорватії

Невеликий спортивний літак через поломку приземлився вранці 17 серпня на шосе А6 Загреб-Рієка у Хорватії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Večernji list.

Літак приземлився на проїжджу частину в напрямку Рієки. Посадка не спричинила ДТП та травмувань.

На борту перебувало двоє осіб: досвідчений викладач приватної авіаційної школи та його учень. Викладач каже, що цей літак школа позичила через ремонт власного.

Під час польоту на висоті 300 метрів у літака відмовив двигун, і пілот вирішував, де здійснити посадку: в полі або на шосе.

На щастя, він не приземлився в полі, бо там було багато камнів і нерівностей на поверхні, кажуть у авіашколі.